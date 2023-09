Diretta Lazio-Torino 0-0: poche emozioni, è parità all'intervallo

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. Ammessa solamente la vittoria contro una formazione, quella di Juric, che vive comunque un buon momento di forma, sia mentale che fisico. Insomma, sarà tutt'altro che semplice per i biancocelesti. La squadra in ritiro ha avuto la visita del presidente Lotito che ha cenato con Immobile e soci.

Il momento è delicato e l'intervento del patron è arrivato immediato. Bisogna ritrovare solidità difensiva, e ritrovare quel veleno che ha acceso la Lazio in diverse occasioni l'anno scorso. Quel veleno che non si vede al momento e che nemmeno il pareggio contro l'Atletico in Champions League ha fatto riemergere. Si parte alle 20:45. Arbitra Fabbri.

PRIMO TEMPO

48' Poche emozioni nel primo tempo. E Lazio-Torino è 0-0 all'intervallo. Con i fischi dell'Olimpico, che chiedono alla squadra di Sarri qualcosa in più con il solito coro che si usa in questi casi.

45' Saranno 3 i minuti di recupero.

45' Cross dalla destra che trova Zapata al centro dell'area: il colpo di testa del colombiano è debole e Provedel blocca senza problemi.

41' Calcio di punizione per la Lazio che Luis Alberto mette sul secondo palo: Lazaro anticipa Immobile che a pochi metri dalla porta pregustava il gol del vantaggio.

39' Problemi per Romagnoli, dopo uno scontro con Zapata. Il difensore perde sangue dal naso e c'è anche qualche protesta dalla panchina della Lazio. Ma non c'è nulla né per Fabri e nemmeno per il Var.

33' Bellanova è il primo ammonito della partita per un'entrata in ritardo su Zaccagni.

30' La Lazio aveva trovato spazio per la ripartenza, ma Schuurs stoppa il passaggio di Luis Alberto che oggettivamente avrebbe potuto fare meglio in questa occasione.

27' Primo cambio del match, il Torino perde Buongiorno per un problema muscolare, dentro il georgiano Sazanov.

25' Trova uno spazio Marusic, che riesce anche a servire Immobile al limite dell'area di rigore. Ma poco preciso anche nelllo stop l'attaccante di Sarri, e la difesa del Torino recupera senza problemi.

21' Occasioni da rete zero fino al momento.

18' Sarri ha chiesto alla sua squadra di giocare con il baricentro un poco più basso. Confermate quindi le sensazioni di prima. La Lazio vuole "ripartire" con calma.

15' Momento di studio della partita. La sensazione è che adesso le due squadre abbiano paura di farsi male. Si gioca a ritmi blandi.

10' Ha preso coraggio la squadra di Juric, che adesso si affaccia con una certa insistenza dalle parti di Provedel. La Lazio non rischia nulla, però buon momento per il Toro.

6' Sinistro di Vlasic, con Provedel che respinge con un poco di difficoltà. Il pallone sbuca all'improvviso e il portiere della Lazio riesce comunque ad essere efficace.

4' Buon avvio della Lazio, che ha iniziato con un buon ritmo. La squadra di Sarri pressa alto, e gioca con una personalità che in questo inizio di stagione si è visto poche volte.

1' Iniziata all'Olimpico, il primo pallone lo muove la squadra di Sarri.

Stanno entrando in campo le squadre all'Olimpico. Tutto pronto per Lazio-Torino.

Le formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1):Vanja; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlašić; Zapata, Sanabria. All: Juric.

Lazio-Torino, dove vedera in tv e in streaming

Lazio-Torino è in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita potrà essere seguita attraverso Dazn, che ha i diritti di tutta la Serie A maschile. Il match di stasera inoltre sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport.