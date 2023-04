Juventus, Vlahovic ha cancellato il suo profilo Instagram: cosa è successo

Non faccio gol e dunque non posto. Un po' parafrasando Fabi Fibra, invece delle foto Vlahovic individua nei gol il motivo per cui non avere più i social network. L'attaccante della Juventus, dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, ha cancellato infatti il suo profilo Instagram ufficiale. A riportare la notiza è il sito "Calciomercato" che ha mostrato l'immagine dell'account sparito dalla rete.

Frustrazione e rabbia probabilmente dietro il gesto del servo che non riesce a trovare la via del gol con la maglia bianconera. All'Olimpico è rimasto in campo 60 minuti prima di lasciare il posto a Milik dopo aver riportato un trauma alla cavigli. L'account Instagram di Vlahovic è stato cancellato e, chissà per quanto, gli oltri 2 milioni di follower non avranno più condivisioni da parte del loro idolo.