Il Milan non fa sconti: 5-1 al Cagliari e secondo posto blindato. Doppietta di Pulisic, segnano anche Bennacer, Reijnders e Leao

A San Siro non c’è più il clima festante che aveva accompagnato il Milan fino ad aprile. La Curva Sud continua il suo sciopero e assiste al successo del Diavolo contro il Cagliari per 5-1. Decidono Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Rafael Leao.

Milan-Cagliari 5-1: la partita

I rossoneri ritrovano i tre punti dopo più di un mese, dal 3-0 rifilato al Lecce il 6 aprile. Da quel momento sono arrivate sei gare senza vittoria, tra campionato ed Europa League, con tanto di sconfitta nel derby contro l’Inter (scudetto numero 20 per i nerazzurri) e di eliminazione continentale contro la Roma. Due situazioni che spingono Stefano Pioli lontano da Milano. L’allenatore decide per un massiccio turnover: manda in panchina Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Il Milan gioca nella metà campo avversaria, cercando di controllare le ripartenze del Cagliari, che resta imbrigliato nella lotta salvezza. Scuffet respinge una conclusione al volo di Florenzi, poi ci prova Luvumbo, ma la sua conclusione è centrale. Il gol arriva al 36’: iniziativa di Pulisic, Scuffet mura Chukwueze, la palla arriva a Bennacer che insacca. Nella ripresa Pioli opta per un triplo cambio: entrano Tomori, Okafor e Rafael Leao per Gabbia, Giroud e Chukwueze. L’esterno portoghese appena tocca palla centra la traversa su cross di Pulisic. Poi regala un bellissimo assist allo statunitense, che firma il raddoppio. Accorcia Nandez su cross di Zappa, ma Reijnders riporta subito avanti il Milan con un super destro dalla distanza; Rafael Leao chiude i giochi con un contropiede leale, Pulisic chiude il match trovando la doppietta personale.