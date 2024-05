Atalanta-Roma 2-0: raddoppio della Dea, ancora De Ketelaere

Atalanta e Roma si affrontano in un testa a testa valido per la Champions League in questa 36ª giornata di Serie A. Vincere contro i bergamaschi è fondamentale per i giallorossi che hanno perso la possibilità di qualificarsi tramire l'Europa League. Ciò che cambia i disegni e i piani di Daniele De Rossi però è il recupero della partita tra Atalanta e Fiorentina che si terrà il 2 giugno.

Questa permetterà ai lombardi di avere un'occasione in più per centrare la qualificazione in Champions.

Atalanta-Roma, con tutto il nostro romanismo nelle gambe e nella testa