Juventus-Frosinone in Coppa Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

I quarti di finale di Coppa Italia sono quasi completi con l'ultimo verdetto che arriva stasera con Juventus-Frosinone. I bianconeri arrivano da una vittoria per 2-1 contro la Salernitana nel fine settimana dopo averli battuti agli ottavi. I gialloblù hanno perso contro il Monza 3-2 in una partita che ha fatto il giro del mondo perché il var ha smesso di funzionare ed è stato necessario comunicare con Lissone con uno smartphone.

Juventus, Allegri in Coppa Italia ancora senza Chiesa: «Meno pigrizia in difesa, la finale è un obiettivo. Per il Frosinone è un'occasione unica»

Dove vedere la Coppa Italia

La partita, che sarà secca e senza ritorno, va in scena stasera alle 21.00 allo Juventus Stadium.

La partita sarà disponibile in diretta televisiva su Italia 1, in eslcusiva di Mediaset. Se invece si vuole seguire il match in diretta streaming, sarò possibile farlo collegandosi su Mediaset Infinity, che riprenderà la partita in tempo reale.

Dove vedere Juventus-Frosinone

Dove vederla in tv : Italia 1;

: Italia 1; Dove vederla in streaming : Mediaset Infinity;

: Mediaset Infinity; Orario: 21.00;

Le probabili formazioni di Juve-Frosinone

Turnover per entrambe le squadre che non vogliono bruciare energie in una competizione che comincia a ottenere più appeal dal prossimo turno, il penultimo della competizione. La Juventus dovrebbe schierarsi con Perin in porta e Milik in attacco, i due che hanno giocato di meno. Il Frosinone, invece, in attacco dovrebbe lasciare in panchina Soulè per Ibrahimovic con Reiner e Kaio Jorge a completare il tridente offensivo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Lusuardi; Garritano, Brescianini, Barrenechea, Kvernadze; Reinier, Ibrahimovic; Kaio Jorge. All. Di Francesco.

L'arbitro

L'arbitro di Juventus-Frosinone sarà Juan Luca Sacchi, mentre gli assistenti sono Tolfo e Palermo. Il quarto uomo della partita sarà Tremolada, mentre al Var ci sarà La Penna, coadiuvato da Aureliano come Avar.

Arbitro: Sacchi;

Assistenti: Tolfo e Palermo;

Quarto uomo: Tremolada;

Var: La Penna;

Avar: Aureliano;