Una eNazionale "made in Naples" non poteva che vincere il primo europeo della storia degli eSports nell'Uefa, grazie alle reti di due napoletani: Fabio Quagliarella e Lorenzo Insigne. Sono stati loro, giocatori virtuali guidati dal napoletano (questo in carne ed ossa) "Naples17x", al secolo Carmine Liuzzi, a stendere la Serbia nella quarta e decisiva sfida della finale (al meglio delle tre partite) di Euro2020, l'unica manifestazione per nazionali giocata finora in Europa. La squadra di Kolarov, Ljajic e Milinkovic-Savic aveva già battuto l'Italia nella fase a gironi, ma oggi i quattro azzurri, tre ragazzi di Napoli (‘nicaldan’, ‘Npk_02’ e ‘Naples17x’) e uno sardo (‘AlonsoGrayfox’), hanno reso la pariglia con gli interessi, regalando un successo di prestigio alla Federazione.



La finale è stata in bilico solo nei primi due match. Dopo il successo nella gara di apertura, decisa anche qui da partenopei (tripletta die rete di) è arrivato il pesante ko nella seconda gara, persa 3-0. Il colpo non ha tramortito l'Italia che si è subito rialzata, vincendo il terzo match di misura (2-1 con rete ancora decisiva di Immobile) e il quarto incontro, chiuso da Lorenzo Insigne, calciatore che, a detta degli esperti, Naples17x non mette mai in panchina. Una scelta che si è rivelata vincente, al di là della passione napoletana di Carmine..

Erano invece stati i “romani” a portare in finale l'Italia, visto che Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo avevano segnato le reti che sono servite a eliminare la Francia, “storica” avversaria calcistica degli azzurri. E principale favorita per la vittoria del torneo continentale,trasmesso in diretta, oltre che sul sito dell'Uefa, anche su quello della Figc (seguito da 14 mila persone) e sullo di TimVision, sponsor ufficiale della nosytra nazionale eSports, oltre che sui nuovi canali social dedcicati agli eSport azzurri.

Esaltante e ricco di emozioni il primo successo contro la Francia, ottenuto da Carmine Liuzzi, “Naples17x”, che ha battuto il tre volte Campione del Mondo ‘”usmakabyle” con un 2-1 maturato nei supplementari, dopo l’1-1 con cui si sono conclusi i tempi regolamentari (in gol di Quagliarella e Mbappé). E' stata la rete di Lorenzo Pellegrini,a due minuti dallo scadere dei supplementari, a permettere all’Italia di vincere il primo incontro (si giocava al meglio dei tre, mentre la finale è stata giocata al meglio dei cinque)

Nel secondo match, il capitano Nicola Lillo (“nicaldan”) ha invece superato la Francia ai calci di rigore, dopo essere stato 3-1 con le reti di Zaniolo, Belotti e Immobile ma raggiunti nella ripresa dalla doppietta di Fekir. A regalare la finale all’Italia, come a Berlino nel 2006, i calci di rigore.. Nei quarti, erano stati Alfonso Mereu (‘AlonsoGrayfox) a battere di misura ‘Oreldi23’ (1-0 con gol di Belotti), mentre Rosario Accurso (‘Npk_02’) aveva rifilato un 4-0 a ‘Nym_Astam’ (doppietta di Zaniolo e delle reti di Quagliarella e Florenzi) per il secco 2-0 del match dell'ora di pranzo..

I quattro protagonisti, sul sito della Federcalcio raccontano che “un eplayer si allena "dalle 3 alle 4 ore al giorno, e che più che la quantità conta la qualità delle ore di gioco". Anche nell’eFoot è fondamentale che si crei un gruppo affiatato: "E noi siamo davvero molto uniti, sappiamo aiutarci a vicenda quando uno di noi si imbatte in una giornata storta”, rivalno in coro i neo-campioni d'Europa.

"Complimenti agli Azzurri dell’eNazionale - il commento del presidente federale Gabriele Gravina - abbiamo creduto sin dall’inizio in questa nuova forma di competizione, che accomuna gli appassionati di calcio a quelli degli eGames. Dopo aver raggiunto questo importante traguardo targato UEFA, siamo pronti a lanciarci nella nuova sfida: il Mondiale organizzato dalla FIFA".

RISULTATI

Quarti di finale

Olanda-Romania 1-2

Spagna-Serbia 1-2

ITALIA-Israele 2-0

Francia-Croazia 2-0

Semifinali

ITALIA-Francia 2-0

Serbia-Romania 2-1

Finale

ITALIA-Serbia 3-1

