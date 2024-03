Italia Rugby Sei Nazioni femminile, oggi Italia-Inghilterra, Francesca Granzotto: «Così è nato il mio amore per mete e placcaggi» Video Calendario e Tv

Con l'impossible Italia-Inghilterra inizia oggi alle 16 allo stadio Lanfranchi di Parma il Sei Nazioni femminile che vede le azzurre del ct Nanni Raineri e della capitana Elisa Giordano puntare al terzo posto dietro le professioniste inglesi e francesi (ma le Bluettes nel 2019 le abbiamo battute a Padova). Sul campo dell'Unione Rugby Capitolina di Roma abbiamo incontrato la mediana di mischia Francesca Granzotto, 21 anni, 7 caps (presenze) e 3 mete in nazionale.

Italia-Inghilterra, le formazioni

E' anche studentessa di Scienze politiche in lingua inglese.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (capitana), 8 Giulia Cavina, 7 Francesca Sgorbini, 6 Isabella Locatelli, 5 Sara Tounesi, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Silvia Turani, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Lucia Gai, 19 Alessia Pilani, 20 Giordana Duca, 21 Alessandra Frangipani, 22 Emma Stevanin, 23 Francesca Granzotto.



Inghilterra: 15 Ellie Kildunne, 14 Abby Dow, 13 Helena Rowland, 12 Emily Scarratt, 11 Jess Breach, 10 Zoe Harrison, 9 Lucy Packer, 8 Sarah Beckett, 7 Marlie Packer (capitana), 6 Sadia Kabeya, 5 Abbie Ward, 4 Zoe Aldcroft, 3 Kelsey Clifford, 2 Lark Atkin-Davies, 1 Hannah Botterman. A disposizione: 16 Connie Powell, 17 Mackenzie Carson, 18 Maud Muir, 19 Maddie Feaunati, 20 Alex Matthews, 21 Natasha Hunt, 22 Holly Aitchison, 23 Megan Jones

Il calendario del Sei Nazioni 2024

1° giornata

23 marzo, Le Mans Francia-Irlanda 38-17 (differita oggi 24 marzo alle 10 Sky Sport Arena, Sky GO e NOW)

23 marzo, Cardiff, Galles-Scozia 18-20 (differita oggi 24 marzo alle 12 Sky Sport Arena, Sky GO e NOW)

24 marzo, Parma, ore 16: Italia-Inghilterra (diretta Sky Sport Arena, Sky GO e NOW)

2° giornata

30 marzo, Edimburgo, ore 15.15: Scozia-Francia

30 marzo, Bristol, ore 17.45: Inghilterra-Galles

31 marzo, Dublino, ore 16.00: Irlanda-Italia

3° giornata

13 aprile, Edimburgo, ore 15.15: Scozia-Inghilterra

13 aprile, Cork, ore 17.45: Irlanda-Galles

14 aprile, Parigi, ore 13.30: Francia-Italia

4° giornata

20 aprile, Twickenham, ore 15.15: Inghilterra-Irlanda

20 aprile, Parma, ore 17.45: Italia-Scozia

21 aprile, Cardiff, ore 16.15: Galles-Francia

5° giornata

27 aprile, Cardiff – Principality Stadium, ore 13.15: Galles-Italia

27 aprile, Belfast, ore 15.30: Irlanda-Scozia

27 aprile, Bordeaux, ore 17.45: Francia-Inghilterra

Dove vederlo in tv

Il torneo è trasmesso in diretta (come la partita di oggi dell'Italia) o in differita su Sky Sport Arena (canale 204), dirette streaming su SkyGO e Now.

La scheda di Francesca Granzotto

NATA A: CONEGLIANO (TV)

IL: 22 MARZO 2002

RUOLO: MEDIANO DI MISCHIA/ALA/ESTREMO

ALTEZZA: 1.63 PESO: 59 KG

CLUB: UNIONE CAPITOLINA

CLUB PRECEDENTI: CONEGLIANO, HOVE RC (ING), VILLORBA

ESORDIO IN NAZIONALE: CANADA-ITALIA 34-24 (Langford, 24.7.2022)

CAPS: 7

PUNTI SEGNATI: 17 (3m, 1t )

CAPS SEI NAZIONI: 1

AZZURRA: N.207

ALTRE SELEZIONI: ITALIA XV, ITALIA SEVEN

PROFESSIONE: Studentessa Scienze Politiche in lingua inglese

ALTRI SPORT PRATICATI: ATLETICA, PALLAVOLO

SOPRANNOME: FRA, BARZO

HOBBY: FOTOGRAFIA, VELA

HA INIZIATO PERCHÉ...: Un allenamento di prova alle Elementari

(dal sito Federugby.it)