Acerbi nega gli insulti razzisti a Juan Jesus ma la Figc lo lascia fuori dalla Nazionale

Ore calde in merito al caso Acerbi dopo i presunti insulti razzisti rivolti in campo a Juan Jesus in occasione di Inter-Napoli. Il difensore brasiliano ha fatto presente l'accaduto al direttore di gara, poi a fine partita ha evitato di tornare sull'argomento. Il difensore nerazzurro è tornato a Milano e non prenderà parte agli impegni con la Nazionale. L'Inter ha diramato un comunicato.