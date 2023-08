Inter, ottimismo per Scamacca: 25 milioni al West Ham per regalare a Inzaghi l'attaccante

Il mercato delle punte si è messo in moto anche per l’Inter, che ha sorpassato prepotentemente la Roma per Scamacca. I nerazzurri sono pronti al rilancio a 25 milioni di euro (bonus compresi) per convincere il West Ham a far partire il centravanti, acquistato dagli Hammers nell’estate scorsa dal Sassuolo a 36 milioni di euro. Tra l’altra Scamacca è una richiesta esplicita di Simone Inzaghi (che lo ha preferito a Balogun e David), che preferisce giocatori già pronti per la serie A, per dare l’assalto al 20° scudetto, quella della seconda stella, il vero obiettivo del club di viale della Liberazione.

Scamacca ha già detto sì, con entusiasmo, all’idea di trasferirsi a Milano. In nerazzurro ritroverebbe uno dei suoi migliori amici, Frattesi. Ed è stato proprio il centrocampista, acquistato dall’Inter battendo la concorrenza di Milan e Roma, a fare i due assist ad Esposito e Sensi, che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di ribaltare il Psg e vincere 2-1 l’amichevole a Tokyo, in Giappone. Anche il Milan guarda al reparto offensivo. Piace il giovane argentino Veliz del Rosario Central, corteggiato anche da Torino e Nottingham Forest.

Ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, ma in via Aldo Rossi non vogliono andare oltre i 10. L’arrivo di Okafor, 14 milioni di euro al Salisburgo, ha allontanato invece Taremi (per l’iraniano il Porto chiedeva 25-30 milioni di euro). Lo svizzero, infatti, può giocare sia come vice Rafael Leao, sulla corsia di sinistra, sia come vice Giroud, nel ruolo di centravanti.