Inter-Atalanta: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Inter-Atalanta chiude la ventunesima giornata di Serie A a distanza di un mese e otto giorni. La partita era stata rimandata a causa della Supercoppa Italiana che si è giocata in Arabia Saudita. I nerazzurri sono primi in classifica e hanno l'occasione per allungare sulla Juventus che insegue a ruota. I bergamaschi, invece, sono in piena corsa Champions e devono difendere la loro posizione da Roma, Bologna, Napoli e Fiorentina.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Palomino, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.

Dove vedere Inter-Atalanta

Inter-Atalanta comincia alle 20.45 mercoledì 28 febbraio. La partita è trasmessa in esclusiva su Dazn, che trasmette le immagini della gara anche in streaming tramite la propria applicazione ufficiale.

L'arbitro della partita

L'arbitro di Inter-Atalanta è Andrea Colombo. Ad affiancarlo ci sono i guardalinee Lo Cicero e Zingarelli, mentre il quarto uomo è Pairetto. Nella sala Var di Lissone c'è Di Paolo, coadiuvato da Marini.