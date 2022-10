Inchiesta Prisma, Agnelli convoca i dipendenti della Juventus: «Stiamo uniti, abbiamo sempre agito con correttezza»

«Dobbiamo essere tutti uniti, la società ha sempre agito con correttezza». Il messaggio di Andrea Agnelli arriva forte e chiaro durante la riunione convocata in mattinata alla Continassa proprio dal presidente juventino, per chiarire la situazione e dettare la linea dopo le novità emerse proprio in questi giorni sull’inchiesta Prisma.

A rapporto tutti i dipendenti della società, inclusa la dirigenza, Allegri, Cherubini, i dirigenti del settore giovanile, e i legali del club. Agnelli ha illustrato la posizione della società confermando la convinzione di aver agito nel rispetto delle norme sugli aspetti economici-finanziari.