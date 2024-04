Sono stati ufficializzati dalla Lega di Serie A, gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di campionato che si giocherà nel fine settimana tra il 3 e il 6 maggio. Si comincerà venerdì 3 con Torino-Bologna (ore 20.45) e si chiuderà il 6 maggio maggio con due posticipi Salernitana-Atalanta (ore 18) e Udinese-Napoli (ore 20.45). Sabato 4, invece, tocca alla Lazio che sarà ospitata in casa del Monza (ore 18), mentre in serata andrà in scena Sassuolo-Inter. La Roma affronterà la Juventus domenica 5 all'Olimpico (ore 20.45), le altre saranno Cagliari-Lecce, Empoli-Frosinone, Verona-Fiorentina e Milan-Genoa. I giallorossi non giocheranno ancora una volta alle 15, non accade da Roma-Torino 1-1 del 12 novembre 2022. Dopo aver vinto lo scudetto battendo il Milan nel derby, la partita dell'Inter contro il Torino in programma sabato 27 aprile è stata spostata al giorno successivo alle 12.30 per consentire la festa Scudetto con il pullman scoperto a Milano. Nel 34° turno la Roma affronterà il Napoli al Maradona il 28 alle ore 18, tre giorni dopo il recupero di 18 minuti contro l'Udinese che si disputerà domani alle 20. E quattro giorni prima della delicatissima semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Frosinone-Salernitana si giocherà venerdì 26 alle 20.45. Lecce e Monza si affronteranno il 27 (ore 15), poi Juventus-Milan (ore 18) e il programma del sabato si concluderà con Lazio-Verona (20.45). Il giorno seguente Bologna-Udinese (ore 15), Atalanta-Empoli (18), Fiorentina-Sassuolo (20.45). Lunedì 29 aprile Genoa-Cagliari (20.45).