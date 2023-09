Caos dopoallo stadio Iacovone. Al termine della partita, probabilmente per l'accensione di alcuni fumogeni all'interno del settore ospiti, ha preso fuoco l'impianto elettrico nei pressi della Curva Sud e si è sviluppato un incendio. Fiamme e fumo, lo stadio è stata evacuata (compresa la sala stampa, non ci saranno interviste), e tanta paura per coloro che erano ancora presenti.