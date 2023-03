La Juve batte il Friburgo 2-0 e vola ai quarti di Europa League. Si sblocca Vlahovic, la chiude Chiesa

La Juve sbanca l’Europa-Park Stadion e vola ai quarti di Europa League. Dopo la vittoria 1-0 all’Allianz firmata Di Maria l’argentino rimane in panchina, la decidono Vlahovic su calcio di rigore e Chiesa nel finale. Super Szczesny con due interventi prodigiosi, mentre i bianconeri giocano tutto il secondo tempo con l’uomo in più per l’espulsione di Gulde, ma chiudono la partita solo in pieno recupero. Allegri in attacco si affida ai ragazzi del 2000, Kean e Vlahovic dal primo minuto mentre Streich lancia Grifo solo nella ripresa. La nota più positiva è il ritorno al gol di Vlahovic, a secco nell’ultimo mese, nonostante un rigore calciato come peggio non si può (centrale, rasoterra nei piedi di Flekken).

La Juve rischia grosso in avvio: colpo di testa perfetto di Ginter da corner, intervento eccezionale di Szczesny sulla linea. La reazione è affidata a una zuccata di Bremer che si infrange sulla traversa, sulla ribattuta Vlahovic spara in porta ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. L’episodio che svolta la partita al minuto 43: il Var richiama l’arbitro al monitor dopo un tiro di Gatti deviato in area Friburgo dal braccio di Gulde. Rosso (doppio giallo) e rigore trasformato da Vlahovic, dopo l’errore contro la Samp. Nella ripresa la Juve sonnecchia e prova a spegnere la partita, ma il Friburgo è vivo nonostante l’uomo in meno. Altro miracolo di Szczesny in mischia, con Gregoritsch a botta sicura da 3 metri. Allegri fiuta lo scivolone e prova a dare la scossa dalla panchina, ma ci vuole l’ingresso in campo di Chiesa per chiuderla sul definitivo 2-0; domani il sorteggio per i quarti di finale.