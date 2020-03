Eric Dier choc: aggredisce un tifoso del Norwich sugli spalti dopo l'eliminazione del suo Tottenham Video

ATENCIÓN: Eric Dier saltó a la tribuna para pelear con un hincha. El jugador declaró que reaccionó porque Gedson Fernandes recibió cánticos racistas tras fallar su penal en la #FACUPxESPN. pic.twitter.com/pKxChOxg9m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

Así arrancó todo: Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio. pic.twitter.com/OEeJyB19kG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:52

Clamoroso., giocatore del, al termine della partita contro ildi FA Cup, ha aggredito un tifoso sugli spalti. Una scena che ha ricordato, in parte, quanto fatto da Cantona anni e anni fa in Premier League, quando aggredì con un "calcio volante" un tifoso avversario che lo insultava dagli spalti. Il gesto di Dier è diventato subito virale sui social network. Si giocava l'ottavo di Finale della FA Cup, vinto ai rigori dai gilloblu, quando, finita la partita, Dier ha pensato di farsi giustizia da solo rispetto agli insulti di un tifoso avversario. Il centrocampista di Mourinho è addirittura salito sugli spalti, ha superato diverse file di sedili ormai vuoti e si è scagliato contro il tifoso avversario. Secondo quanto riportato ad alcuni media inglesi a far scattare il raptus di Dier sarebbero stati non solo gli insulti a lui rivolti, ma anche gli ululati nei confronti del compagno di squadra Gedson Fernandes.