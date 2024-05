Triestina, il contratto dell'allenatore Bordin non verrà rinnovato. Per la panchina è pronto Michele Santoni

TRIESTE - La US Triestina Calcio 1918 ha comunicato che alla scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato il rapporto di lavoro con l'allenatore della prima squadra Roberto Bordin. Arrivato alla Triestina a febbraio 2024, Bordin ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, raggiungendo gli ottavi di finale playoff. L'incarico sarà affidato con ogni probabilità a Michele Santoni, proveniente dalla seconda divisione olandese e in passato collaboratore di Lopez al Cagliari: si attende solo l'ufficialità.