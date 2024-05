Zero Branco. Litiga con il figlio e lo minaccia con un coltello da cucina, poi spinge i carabinieri: papà immobilizzato e arrestato

ZERO BRANCO (TREVISO) - Litiga con il figlio e lo minaccia con un coltello, poi spinge i carabinieri: papà immobilizzato e arrestato. I carabinieri sono intervenuti dopo un acceso diverbio in una casa tra padre e figlio. Al culmine della lite sarebbe anche spuntato un coltello da cucina utilizzato dal genitore per minacciare il ragazzo. All'arrivo dei militari, l'uomo, in evidente stato di alterazione, li avrebbe minacciati e spintonati rendendosi necessaria la sua immobilizzazione forzata.