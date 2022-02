Lega serie A, fumata nera per il presidente: 19 schede bianche, un voto per Bonomi

Nel corso della seconda assemblea elettiva, che si sta svolgendo al quarto piano di via Rosellini, i club di serie A sono andati al voto. Sono 19 le schede bianche, una preferenza per Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Nelle ultime ore era stato fatto il suo nome per sostituire Paolo Dal Pino, che si è dimesso a febbraio. Un nome proposto da Paolo Scaroni, numero uno del Milan, appoggiato da Inter, Juventus e Roma. Un profilo considerato forte per poter parlare con il governo sui ristori, rateizzazione dei debiti e modifica della Legge Melandri. Alla terza votazione serviranno 11 voti, con 14 società presenti.