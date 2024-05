Allegri contro Viciago, il tecnico perde la testa. Spinte e insulti al direttore di Tuttosport: «Ti strappo le orecchie, so dove venirti a prendere»

La Juventus ieri ha vinto la Coppa Italia contro l'Atalanta in una gara molto nervosa, soprattutto per Massimiliano Allegri. Il tecnico aveva perso le staffe già nel recupero, ma poi ha continuato anche dopo il triplice fischio, in cui ha insultato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

A riportare la notizia è proprio Vaciago che scrive come sia stato aggredito verbalmente dall'allenatore della Juventus col solo intento di fare chiarezza sulla vicenda.

Allegri, parole d'addio: «Giuntoli? Non ho detto niente a nessuno». Gasperini: «Non siamo delusi, guardiamo avanti»

In occasione della conferenza stampa, l'ex tecnico del Milan (visibilmente alterato) ha cominciato a insultare Vaciago: «Direttore di m****! Sì, tu direttore di m****. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». Nonostante gli inviti di Vaciago a mantenere la calma e spiegare meglio di cosa stesse parlando, Allegri è passato alle maniere forti spintonandolo e strattonandolo: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale». Tutto questo puntando il dito sotto al naso di Vaciago. Intanto Gabriella Ravizzotti dell'ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa.

Durante la partita, Allegri aveva protestando vistosamente con il quarto uomo per un fallo in attacco non fischiato su Danilo. Nell'impeto, il tecnico della Juventus si era tolto la giacca ed è andato faccia a faccia con Mariani prima di essere espulso da Maresca. Mentre abbandonava il campo, infine, si è sbottonato la camicia chiamando a gran voce la presenza di Rocchi, designatore degli arbitri.