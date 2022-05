Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per la grande sfida di Champions League. La semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City catalizzerà milioni di persone davanti alla tv. La festa di sabato a Plaza de Cibeles per il campionato appena vinto è il passato, per il Real Madrid, e il futuro è già stasera, nelle sembianze di una semifinale di Champions League che in realtà è una montagna da scalare. Di fronte un volto noto, da avversario, a Madrid: Pep Guardiola. Ma andiamo a veder le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv:

Segui Real Madrid-Manchester City in diretta

Real Madrid-Manchester City, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. All. Guardiola

Arbitro: Orsato

Dove vedere Real Madrid-Manchester City

Un'altra grande sfida raccontata in esclusiva. Real Madrid-Manchester City, ritorno delle semifinali di Champions League, è in programma sarà visibile in in diretta su Amazon Prime Video a partire dalle 21. Basterà essere iscritti per poter usufruire del servizio su una smar tv oppure attraverso lo smartphone. Potrete seguire la partita in diretta testuale su ilmessaggero.it