Diretta Italia-Germania ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la pesante sconfitta con l'Argentina l'Italia punta a rilanciarsi questa sera contro la Germania a Bologna, prima delle quattro gare di Nations League in calendario entro metà giugno. C'è grande curiosità sulla partita soprattutto per le scelte che farà Roberto Mancini. Rispetto a quando ha assunto l'incarico alla guida dell'Italia - stasera, nello stadio dove ha esordito neppure diciassettenne in Serie A, centrerà il traguardo delle 50 panchine azzurre - il compito appare più faticoso.

Segui Italia-Germania in diretta

Probabili formazioni Italia-Germania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.

Arbitro: Srdjan Jovanovic

Assistenti: Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic

Var: Tomasz Kwiatkowski e Marcin Borkowski

Dove vedere Italia-Germania in tv e streaming

La partita della Nazionale, in programma al Dall'Ara di Bologna oggi sabato 4 giugno 2022, sarà trasmessa in tv e in chiaro da Rai 1 a partire dalle 20.45. A raccontare il match saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, rispettivamente telecronista e seconda voce. La Rai offrirà il match anche in streaming su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su computer, tablet o smartphone. La diretta testuale di Italia-Germania sarà disponibile anche su ilmessaggero.it