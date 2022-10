Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal: la sua carriera inizia dalla Serie B

Il 6 gennaio 2020 l'addio al calcio, ora è finalmente arrivato il momento di iniziare una seconda vita. Daniele De Rossi comincerà la sua carriera da allenatore a Ferrara, sarà alla guida della Spal in Serie B: da tempo aspettava l'occasione giusta - come aveva pubblicamente ammesso a "Stasera c'è Cattelan" - per mettersi in gioco assieme al suo staff (già pronto) e l'opportunità è nata sabato pomeriggio, dopo la sconfitta per 2-0 a Frosinone.

La Spal ha poi ufficializzato nella serata di ieri l'esonero di Roberto Venturato. De Rossi entra in corsa dopo otto giornate, con la squadra quattordicesima in classifica a nove punti, ambirà ad un piazzamento nelle prime otto per raggiungere i play-off. Una volta limati gli ultimi dettagli contrattuali, si siederà sulla panchina estense fino a giugno 2024. Lascerà l'incarico di collaboratore tecnico nello staff della Nazionale di Roberto Mancini per proporre il suo calcio offensivo ispirato dagli allenatori che ha avuto: Spalletti, Capello, Conte, ma soprattutto Luis Enrique. Su twitter intanto, la Spal ha "ufficializzato" l'ingaggio pubblicando il disegno di un segnale stradale stilizzato, ispirato al noto tatuaggio di De Rossi.