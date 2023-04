David Beckham e il disturbo ossessivo compulsivo: «Quando tutti dormono, pulisco le candele usate e mi assicuro che tutto sia in ordine»

«Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che tutto sia in ordine». David Beckham rivela nuovi dettagli sul suo disturbo ossessivo compulsivo. “Tutto deve essere disposto in linea retta e [le cose] devono essere sempre pari. Quando metto le bibite in frigo devono essere di numero pari, se sono dispari ne tolgo una e la metto in un altro mobiletto. Se vado in un albergo, prima di rilassarmi devo mettere in un cassetto tutti gli opuscoli e i libri della stanza. Tutto deve essere impeccabile". Emergono nuovi dettagli sull'ossessione dell'ex calciatore per l'ordine e la pulizia, come rivelano le prime immagini della serie di documentari che Netflix presenterà in anteprima a fine anno sulla vita dell'ex calciatore.

Notti insonni

In una prima anteprima della serie, Beckham ammette che questo modello di comportamento lo costringe a stare sveglio la notte. Mentre tutti dormono, passa ore a pulire la villa londinese che condivide con la moglie, Victoria. E con la quale ha avuto quattro figli. "Quando tutti sono a letto, vado in giro per casa, pulisco le candele usate, accendo gli interruttori in modo che siano correttamente allineati e mi assicuro che tutto sia in ordine", dice.

Ad un certo punto del filmato, David viene persino visto litigare con Victoria per aver lasciato fuori il sale a un certo punto. "Pulisco molto bene la cucina, non credo che mia moglie apprezzi molto, davvero", commenta alle telecamere. "È così perfetto", aggiunge, prima di assicurare a suo marito che "lo apprezza". Tuttavia, scherza con il team tecnico: “Non crederci per un secondo. Sembra così sarcastica quando lo dice..." Scherzi a parte, convivere con questo disturbo non è facile, come confessa l'atleta inglese: “Odio scendere le scale la mattina e avere tazze e piatti sporchi. Ed è faticoso girare intorno a ogni candela per pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro... questa è la mia fobia, avere una macchia all'interno di una candela. Lo so, è strano".

I Beckham vivono in una villa da 25 milioni di sterline - più di 28 milioni di euro - che hanno acquistato nel 2013 a Holland Park, un'area fatta di viali alberati e grandi case vittoriane, oltre a tanti negozi, hotel, ristoranti e centri culturali attrazioni come il DesignMuseum. Ha otto bagni, sette camere da letto e ha anche palestra e spa, quindi è normale che Beckham abbia bisogno di ore per assicurarsi che tutto sia a posto.

Netflix ha confermato che a luglio dello scorso anno era in preparazione una serie di documentari con protagonista l'atleta, dopo che questi aveva firmato un accordo da 16 milioni di sterline - circa 18 milioni di euro - con la piattaforma. In esso, Beckham esporrà i suoi umili inizi nella classe operaia nell'East London e la determinazione che lo ha portato a diventare uno degli atleti più riconosciuti di tutti i tempi. "La serie conterrà file inediti, storie non raccontate e interviste con le persone che hanno fatto parte del mio viaggio", ha detto in un post su Instagram nove mesi fa. Il progetto ancora senza titolo è diretto da Fisher Stevens, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario per The Cove , che è regista e produttore esecutivo insieme al produttore vincitore dell'Oscar e dell'Emmy John Battsek. Secondo quanto riferito, sono stati ispirati dal documentario di Michael Jordan The Last Dance , che ha iniziato lo streaming sulla piattaforma nel 2020. L'obiettivo è ritrarre la sua vita dopo il calcio e sarà particolarmente incentrato sulla fondazione della sua nuova squadra, l'Inter de Miami . Ma avrà anche contenuti personali e familiari, inclusi video casalinghi di compleanno e di Natale e persino filmati dei primi appuntamenti di David e Victoria.