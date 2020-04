La Ligue1 sceglie i verdetti del campo: Psg campione di Francia

La Francia va controcorrente e, mentre gli altri campionati interrotti – vedi l'Olanda – hanno scelto semplicemente di annullare la stagione, decide di certificare i verdetti del campo, seppur parziali. E' emerso al termine della riunione di questa mattina della Lega calcio francese (Lfp): la decisione sarà votata dal Consiglio d'amministrazione e ratificata ufficialmente dall'Assemblea generale. Secondo l'Equipe il CdA della Lfp voterà nelle prossime ore la cristallizzazione della classifica attuale, con il Psg che così conquisterà il nono titolo della sua storia. Insieme con i parigini Marsiglia e Rennes andrebbero in Champions League. Lille, Nizza e Reims in Europa League. Infine Lens e Lorient salirebbero in Ligue1 prendendo il posto di Tolosa e Amiens, retrocesse in Ligue2.

Ultimo aggiornamento: 15:44

