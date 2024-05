La variante KP.2 del Covid-19

Una nuova variante di coronavirus, KP.2, sta diventando il ceppo dominante negli Stati Uniti, rappresentando quasi il 30% dei nuovi casi tra il 28 aprile e l'11 maggio. KP.2 fa parte delle varianti FliRT, caratterizzate da specifiche mutazioni e appartenenti alla famiglia Omicron del coronavirus , secondo quanto riportano i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti. Le varianti FliRT, sebbene abbiano mutazioni in comune, continuano ad essere una preoccupazione significativa nell'ambito della pandemia.Gli studiosi, in una ricerca preliminare pubblicata sulla piattaforma "bioRxiv", sottolineano che KP.2 è più trasmissibile e immunoevasiva rispetto alla sua progenitrice JN.1. Questo solleva preoccupazioni sulla sua capacità di eludere le risposte immunitarie, comprese quelle dai vaccini esistenti. Nell'ambito della ricerca, coordinata da Kei Sato dell'Università di Tokyo, è emerso che la variante KP.2 ha una maggiore trasmissibilità, con un indice di trasmissibilità Re superiore a quello di JN.1. Nonostante la sua maggiore trasmissibilità, l'infettività di KP.2 è risultata inferiore rispetto a JN.1, suggerendo che potrebbe diffondersi in modo diverso. Inoltre, KP.2 ha dimostrato una significativa capacità di evasione immunitaria, presentando una ridotta suscettibilità alla neutralizzazione da parte dei sieri vaccinali e delle infezioni precedenti.