Dopo il lungo corteggiamento il Napoli chiude Ndombele, dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni, domani le visite mediche per il centrocampista francese. E intanto proseguono i dialoghi col Psg per Navas: si tratta sull’ingaggio. Ore sempre calde per Raspadori, in attesa dell’ultimo rilancio di De Laurentiis, accordo raggiunto col giocatore per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione.

Juve su Depay

La Juve aspetta segnali dalla Spagna, in attesa della rescissione di Depay: ballano ancora un paio di milioni con il Barcellona, pronto un biennale per l’olandese a Torino. Mentre si è interrotta bruscamente la trattativa tra lo United e Rabiot: altissime le richieste (10-11 milioni a stagione) d’ingaggio del francese, il club di Manchester (che punta Casemiro con un’offerta monstre) ha chiuso i contatti con la mamma agente Veronique. In stand by Paredes in entrata e Rovella al Monza. L’Inter in difesa insiste per Acerbi e Akanji, il Dortmund chiede 15/20 milioni e valuta il prestito, e Inzaghi spera che non arrivino nuovi rilanci per Skriniar (Psg) e Dumfries (United e Chelsea).

Il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Onyedika del Midtjylland con offerta di 4 milioni più bonus. Mentre in difesa i nomi sono sempre quelli di N’Dicka, dell’Eintracht Francoforte, e Diallo. L’Atalanta ha chiuso Soppy dall’Udinese a 9 milioni + 1, l’esterno sinistro è atteso nelle prossime ore a Bergamo, mentre Malinovskyi valuta il Tottenham, in uscita anche Maehle e Hateboer. Casadei è già a Londra, ufficiale Sosa al Bologna, Dia alla Salernitana.