Cori contro Balotelli: daspo di cinque anni a un tifoso del Verona

È stata accertata l'identità del tifoso che, durante il matchdel 3 novembre, nel corso di un'azione di, iniziò a intonare dagli spalti cori razzisti diretti al giocatore. L'uomo è un agrigentino di 38 anni, nei confronti del quale il, Ivana Petricca, ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a conclusione delle indagini avviate dallaUtili all'individuazione del responsabile sono state le estrapolazioni dei filmati delle telecamere e l'acquisizione delle testimonianze raccolte dagli agenti. Per questi motivi, l'agrigentino non potrà accedere, per i prossimi 5 anni, agli impianti sportivi sia sul territorio nazionale che su quelli dell'Ue. A, poi, durante le giornate in cui si svolgeranno le partite di calcio, all'uomo è stato fatto, divieto di accedere a determinate zone della città interessate dal transito delle tifoserie.