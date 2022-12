Armando Izzo, frode sportiva e associazione camorristica: chiesti 4 anni e 10 mesi per il difensore del Monza

Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, rischia una condanna di 4 anni e 10 mesi per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Izzo, attualmente in forze al Monza di Berlusconi, è originario del quartiere di Scampia di Napoli, in carriera ha vestito le maglie di Genoa e Torino prima di passare al club brianzolo, oltre ad aver registrato tre presenze nella Nazionale di calcio.

Portanova condannato per violenza sessuale, ma il Genoa non lo sospende: continuerà ad allenarsi

I fatti contestati

Ieri c’è stata la requisitoria del pm Maurizio De Marco nel processo che riguarda i presunti episodi di calcio scommesse orchestrati dai fratelli Accurso, membri del clan della Vanella Grassi di Secondigliano. I fatti in questione risalgono agli inizi della carriera di Izzo, quando vestiva la magnell’Avellino. Chieste altre due condanne a 18 mesi per accuse di frode sportiva contestate a Salvatore Russo e Umberto Accurso.

Izzo è passato al Monza di Gagliani e Silvio Berlusconi durante l'ultimo calciomercato estivo. Il club biancorosso lo ha rilevato in prestito dal Torino, con obbligo di riscatto,in caso di salvezza, fissato a 4,5 milioni di euro.