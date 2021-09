Gli arbitri della quarta giornata: a Doveri il big match Juve-Milan, Maresca per Verona-Roma, Ghersini dirige Lazio-Cagliari

Con una sola giornata di coppe europee andata, pensare alla Serie A potrebbe essere prematuro, e invece no. Perché c'è il big match di domenica alle 20:45 dell'Allianz Arena tra Juventus e Milan da attenzionare e ad arbitrarlo sarà Daniele Doveri. Le sfide delle altre leader della classifica, Roma e Napoli, che giocheranno entrambe in trasferta contro il Verona e l'Udinese, verranno diretti da Fabio Maresca e Gianluca Manganiello, mentre per l'anticipo di sabato tra Inter e Bologna ci sarà il fischietto di Molfetta, Giovanni Ayroldi. La Lazio, che ospita il Cagliari alle 18 di domenica, sarà affidata a Davide Ghersini.

Serie A, gli arbitri della quarta giornata

I giudici di gara designati per le partite della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 19 settembre.

Empoli-Sampdoria (ore 12,30): Mariani di Aprilia; assistenti: Prenna-Pagnotta; IV uomo: Maggioni; Var: Mazzoleni; Avar: Paganessi.

Genoa-Fiorentina (sabato 18 settembre, ore 15): Marinelli di Tivoli; Meli-Colarossi; Santoro; Chiffi; Cecconi.

Inter-Bologna (sabato 18 settembre, ore 18): Ayroldi di Molfetta; Di Vuolo-Imperiale; Gariglio; Guida; Paterna.

Juventus-Milan (ore 20,45): Doveri di Roma 1; Carbone-Vivenzi; Rapuano; Di Paolo; Peretti.

Lazio-Cagliari (ore 18): Ghersini; Bresmes-Lo Cicero; Meraviglia; Banti; Costanzo.

Salernitana-Atalanta (sabato 18 settembre, ore 20,45): Valeri di Roma 2; Giallatini-Dei Giudici; Fourneau; Di Bello; Pagliardini.

Sassuolo-Torino (venerdì 17 settembre, ore 20,45): Piccinini di Forlì; Preti-Berti; Cosso; Marini; Giua.

Udinese-Napoli (lunedì 20 settembre, ore 20,45): Manganiello di Pinerolo; Alassio-Mondin; Marchetti; Irrati; Liberti.

Venezia-Spezia (ore 15): Abisso di Palermo; Rocca-Zingarelli; Massimi; Di Bello; Galetto.

Verona-Roma (ore 18): Maresca di Napoli; De Meo-C.Rossi; Minelli; Aureliano; Passeri.