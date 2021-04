Serie A, designati gli arbitri per la 34^ giornata di campionato

Giornata di designazioni per la Commissione Arbitri Nazionale, con il resposanbile Nicola Rizzoli che ha stabilito quali sono i dieci fischietti che arbitreranno la partite della 34a giornata di Serie A dall'1 al 3 maggio.

Ad arbitrare Crotone-Inter ci sarà il giovane Alessandro Prontera, 34enne salentino, che verrà supportato da Manganiello al Var in una sfida che per l'Inter può significare mettere in cassaforte lo scudetto mentre per i calabresi di tenere viva una fiammella di speranza per quella che sembra ormai una retrocessione certa. Il Milan verrà arbitrato da Calvarese con Mariani al Var, che andrà in campo a San Siro contro il Benevento subito dopo l'altra rivale milanese alle 20.45 di sabato 1 maggio.

La Dea di Gasperini, alla ricerca di punti fondamentali in chiave Champions League, ma che può evitare anche le celebrazioni anticipate degli altri nerazzurri, verrà ospitata dal Sassuolo di De Zerbi nel pomeridiano domenicale, e vedrà il fischietto assegnato a Pairetto, con Massa in sala Var. Nel derby fra bianconeri, invece, la Juventus ritrova Chiffi, che dirigerà la sfida della Dacia Arena di Udine prevista per domenica alle 18.

Completano il quadro il marchigiano Juan Luca Sacchi, che arbitrerà a Marassi Sampdoria-Roma nel posticipo della giornata, mentre Lazio-Genoa delle 12.30 e Napoli-Cagliari delle 15:00 verranno arbitrate rispettivamente da Giacomelli e Fabbri.

L'anticipo delle 15 Verona-Spezia andrà a Volpi, Bologna-Fiorentina vedrà impegnato il33enne Dionisi mentre il Monday Night Torino-Parma che chiude la giornata va ad Aureliano.

