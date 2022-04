Abramovich vende il Chelsea, cessione a un passo: in pole lo svizzero Wyss con il gruppo di Todd Boehly

Abramovich è pronto a vendere il Chelsea per 4.7 miliardi di euro. «Lo svizzero Hansjoerg Wyss, 86 anni, ha vinto la gara per il club londinese Chelsea Fc. Il consorzio miliardario svizzero guidato dal 48enne Todd Boehly è stato scelto dalla banca commerciale newyorkese Raine ed ha eliminato i restanti concorrenti». Lo conferma, dopo le prime indiscrezioni del «Wall Street Journal» il portale svizzero Blick.

Abramovich vende il Chelsea: affare record

«Il governo britannico deve ancora approvare l'acquisizione, poiché i beni dell'attuale proprietario Roman Abramovic sono stati congelati dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il consorzio americano-svizzero deve sborsare 3,5 miliardi di sterline, circa 4,7 mld di euro per il Chelsea. Mai prima d'ora una cifra così alta è stata spesa per l'acquisizione di una squadra sportiva professionistica. I due uomini d'affari insieme ammontano a una fortuna stimata in 10 miliardi di dollari. Dietro il consorzio c'è la società di investimento americana Clearlake Capital, con sede in California».