Wimbledon, Berrettini lascia un set a Pella ma avanza al secondo turno

Anche Matteo Berrettini bacia l'esordio a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, con una vittoria. L'azzurro, numero 9 al mondo e settima testa di serie del torneo in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club di Londra, in due ore e 18 minuti mette a tacere Guido Pella, argentino e 59esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. Nonostante, quindi, un set, il romano avanza nel tabellone.

Anche Gianluca Mager, impegnato oggi nella conclusione del match contro l'argentino Juan Ignacio Londero, interrotto ieri per l'oscurità mentre era in vantaggio per due set a uno, supera il primo turno. Il ligure, numero 77 del mondo, ha sconfitto in due ore e 34 minuti il numero 129 del ranking Atp con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-0, 4-6, 6-3.