Sinner numero 1 del mondo (virtuale), superato Djokovic nella classifica Atp: cosa può succedere ora? Tutte le combinazioni

Jannik Sinner è virtualmente il numero uno al mondo.

L'azzurro è già in vetta nel nel ranking Atp perché a Djokovic sono stati levati i 2000 punti conquistati dopo il trionfo a Parigi nel 2023. Sinner al momento guida la classifica con 8725 punti mentre il campione serbo è al secondo posto con 7960 punti. Cosa può succedere ora? Ecco tutte le combinazioni.

Sinner-Eubanks, diretta: orario e dove vedere l'esordio di Jannik al Roland Garros

Sinner numero 1 se...

R Parigi può diventare il teatro della storia per Sinner, che può diventare n.1 se arriva almeno in finale, indipendentemente dal risultato di Djokovic, se arriva in semifinale e il serbo non vince il torneo; se approda ai quarti, agli ottavi, al terzo turno o al secondo turno e Djokovic perde prima della finale, se Djokovic perde al massimo ai quarti di finale.

Italiani in salita

Intanto salgono anche gli altri: in particolare ha guadagnato sette posizioni rispetto alla scorsa settimana Luciano Darderi. Grazie alla semifinale a Lione, persa contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry che ha ottenuto la 50ma vittoria ATP, Darderi è salito fino alla posizione numero 40. Migliora il best ranking anche Flavio Cobolli (53, guadagna tre posizioni) grazie alla prima semifinale in carriera raggiunta a Ginevra.

La classifica (top 5)

1. Jannik Sinner con 8735 punti

2. Novak Djoković con 7970 punti

3. Carlos Alcaraz con 6630 punti

4. Daniil Medvedev con 6285 punti

5. Alexander Zverev con 5635 punti