Nuoto: Hwang vince nel Mare Nostrum, Ceccon si aggiudica la Finale B

Prima giornata del Mare Nostrum, il meeting di nuoto, nella tappa di Montecarlo. Cade uno storico primato della manifestazione, il 48.21 con cui trent’anni fa il russo Popov si prese il mondiale dei 100 stile libero, togliendolo all’americano Matt Biondi: da allora gli statunitensi non sono più riusciti a prendersi il record più bello della piscina, che attualmente è del cinese Pan Zhanle, 46.80, ottenuto in frazione di staffetta mondiale a Doha.

A Montecarlo la vittoria è andata al sudcoreano Sunwoo Hwang, 47.91, a testimoniare la forma smagliante degli asiatici verso Parigi (i chiacchieratissimi cinesi e i giapponesi vanno forte). L’azzurro Thomas Ceccon ha vinto la Finale B, nella specialità, dopo essersi “risparmiato” in batteria la mattina: ha vinto la B in 48.62, che in finale A sarebbe stato il terzo tempo.

Strepitosa la performance del ritrovato ungherese Kristof Milak, che sembra aver superato tutti i problemi fisici e di depressione: ha fatto suoi i 200 farfalla in 1:53.94, secondo crono al mondo nel 2024.

Quanto agli azzurri, puntando al “Sette Colli”, il meeting romano che potrebbe portarlo a Parigi, Marco De Tullio si è piazzato terzo nei 400 stile libero, dietro una doppietta sudcoreana (Kim e Lee), quarto Michele Lamberti nei 100 dorso, settima la D’Innocenzo nei 200.