Tyson, il retroscena sulla prima sconfitta: «Colpa di una maratona di sesso»

Era l'11 febbraio 1990, una data che Mike Tyson difficilmente dimenticherà. In Giappone il pugile di Brooklyn subiva la prima sconfitta della sua carriera contro il connazionale James Douglas dopo 37 vittorie consecutive. Nella sua autobiografia spiega quali furono le cause di quel flop: «Non volevo combattere. Tutto ciò che mi interessava era fare festa e fare sesso con donne. In quei giorni in Giappone ho fatto sesso con le cameriere e ho incontrato una giovane donna giapponese con cui avevo fatto sesso. Quando mia moglie andava a fare la spesa, io andavo nella stanza di questa ragazza. È così che mi sono allenato per il combattimento. Il giorno prima ero con due cameriere contemporaneamente. E poi con altre due ragazze».

Ultimo aggiornamento: 16:31

