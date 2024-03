Mike Tyson contro Jake Paul, da Netflix al botteghino: l'incontro vale 300 milioni di dollari

Il mondo del pugilato si è spaccato in due alla notizia dell'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul che si terrà il 20 luglio in Texas e frutterà ben 300 milioni di dollari. L'At&t, lo stadio più grande di tutta la Mls, sarà la cornice di una sfida che si preannuncia spettacolare visto il grande ritorno di Iron Mike sul ring. L'entrata, secondo lo youtuber che ha organizzato la sfida, vale la cifra da capogiro che sarà raggiunta grazie a Netflix (che trasmetterà in diretta il combattimento), gli sponsor e i biglietti.

Mike Tyson torna a 57 anni sul ring e sfida Jake Paul: quando è in programma il match e dove vederlo

Netflix

Il servizio di streaming coprirà l'evento sin dalle prime card, con gli incontri meno importanti che si susseguiranno fino al main event. Tyson contro Paul, come ogni grande incontro che si rispetti, sarà l'ultimo della serata e bisognerà attendere quindi la sera per asisstere al ritorno sul ring dell'ex campione mondiale dei pesi massimi. Come il servizio possa permettere a due di raggiungere quota 300 milioni, però, fa storcere il naso a qualcuno. Con un abbonamento dal prezzo più che abbordabile, infatti, è possibile assistere al match che sarà quindi trasmesso quasi gratis rispetto ad altri che costano intorno ai 20 euro per il singolo evento.

Gli sponsor

A far lievitare il cache dei due saranno gli sponsor che non vorranno perdere l'occasione di affiancare il loro nome al ritorno di Tyson. Vista la caratura degli atleti in gara, anche Jake Paul ha un segutio molto importante grazie alla sua precedente attività di youtuber, le aziende sono attirate dalla sfida. Il fatto che sia trasmessa a un costo molto basso grazie a Netflix, poi, potrebbe significare un pubblico più ampio e quindi più persone da attirare per le aziende che decideranno di sponsorizzare l'evento.

Il botteghino

Infine, ci penserà il botteghino a far raggiungere la cifra di 300 milioni di dollari. Lo stadio scelto dai due atleti è il più grande del campionato di football americano e può ospitare ben 80.000 persone. Visto che il ring, però, è molto più piccolo rispetto al terreno di gioco, è molto probabile che questo sia circondato da sedie per assistere all'incontro. I posti così diventerebbero molti di più, con i biglietti che costano da 155 a circa 10.000 euro.

I dubbi degli appassionati

Una parte degli appassionati crede che il cinquantottenne avrà difficoltà a tornare a combattere, mentre altri pensano che la differenza di abilità sia abbissale e l'ex campione dei pesi massimi metterà in seria difficoltà il suo sfidante. Dall'altra, infine, c'è la fazione di chi crede che l'incontro sia una sceneggiata, mentre altri aspettano con entusiasmo il giorno del match.