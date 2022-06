Tennis, Federer giocherà anche nel 2023: «Ma prima Laver Cup e Basilea»

Obiettivo 2023. E' il titolo di Roger Feder, è il messaggio agli appassionati di tennis. Lo svizzero ha infatti annunciato che ci sarà anche nella prossima stagione: «La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose». L'ex numero uno del mondo Roger Federer si esprime così sul suo futuro agonistico. «Giocherò la Laver Cup e poi Basilea -spiega il quarantenne svizzero a Srf Sport-. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a tennis, per lo più con i miei figli».

APPROFONDIMENTI LA FINALE DI PARIGI Nadal immenso, 14 titoli a Parigi (e 22 Slam). Ruud travolto in tre... SPORT Nadal contro Ruud, la finale Roland Garros