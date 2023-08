Sonego-Sinner e la sfida agli US Open: orario, precedenti e dove vederla

Derby italiano agli US Open. Lorenzo Sonego e Jannik Sinner si sfideranno per il secondo turno sul cemento di New York: il torinese ha sconfitto al primo turno l'americano Nicolas Moreno de Alboran in tre set (6-3, 6-4, 6-2), mentre l'altoatesino ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann con un netto 6-3, 6-1, 6-1.

Orario

Il match tra Sonego e Sinner si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì, con l'orario che è ancora da definire.

Dove vederla

Si potrà assistere alla partita su SuperTennis, canale 212 del decoder Sky.

Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.

I precedenti

Solamente due i precedenti tra i due tennisti azzurri e in entrambi i casi a trionfare è stato Sinner: lo scorso febbraio sul cemento di Montpellier Jannik si impose 2-0 (6-4, 6-2), mentre a giugno Sonego si arrese in tre set all'Atp di Halle (7-6, 4-6, 4-6).