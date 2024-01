Sinner-Rublev, inizio alle 23 (ora di Melbourne): perché gioca così tardi e le conseugenze in caso di semifinale contro Djokovic

Il match di Australian Open tra Sinner e Rublev, valevole per i quarti di finale, inizierà non prima delle ore 13 italiane, nonché le 23 in Australia.

La gara andrà in scena a Melmbourne ma ben più tardi rispetto all'orario previsto. Questo potrebbe rivelarsi un fattore non indifferente in proiezione di un'eventuale semifinale.

Djokovic primo semifinalista degli Australian Open, Fritz eliminato: ora attende il vincitore tra Sinner e Rublev

Novak Djokovic ha già concluso la sua partita, staccando il pass per la semifinale e adesso attende il suo sfidante che sarà proprio uno tra Sinner e Rublev. Il serbo avrà tante ore in più di riposo e per ricaricare le energie, sia mentali che fisiche. Un aspetto di cui Sinner dovrà tenere conto nell'eventualità che acceda alla semifinale degli Australian Open. L'aspetto mentale conterà molto per Sinner, sia nella capacità di gestire le forze che nella consapevolezza di avere tante ore in meno a disposizione del suo avversario in un'eventuale semifinale.