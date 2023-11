Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini, chi è la modella (che i gossip davano per ex)

Campione anche in amore. Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua fidanzata, Maria Braccini, approfittando di San Siro e di una partita di Champions League per la loro prima uscita pubblica.

L'altoatesino fresco di finale alle Atp Finals e di successo in Coppa Davis e la sua dolce metà hanno optato per Milan-Borussia Dortmund per «ufficializzare» la loro relazione.

L'ovazione allo stadio

A sorpresa è sceso in campo, tra l’ovazione del pubblico che prima ha urlato il suo nome più volte come si fa per i calciatori e poi gli ha dedicato un coro di benvenuto. L'altoatesino ha preso un microfono e ha salutato i tifosi non senza tradire una punta di imbarazzo: «Ciao San Siro", ha detto, "Non c'è tanto da dire… Dico solo buona serata a tutti e forza Milan!».

Il saluto con Ibrahimovic

Poi dopo aver ricevuto l'omaggio della curva («Jannick, la Sud ti rende onore» è lo striscione srotolato) si è intrattenuto con Zlatan Ibrahimovic, mentre a distanza assistevano alla conversazione Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, l'ad Giorgio Furlani e Gordon Singer, il rampollo del proprietario del fondo Elliott.

Jannik Sinner attended the AC Milan match.



When he walked onto San Siro Stadium, the crowd was chanting his name.



“JANNIK. JANNIK. SINNER. SINNER.” 🥹



(via @antonello_gioia)



pic.twitter.com/OKYgLDYPk4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 28, 2023

Chi è la fidanzata

Ma la vera sorpresa è stata in tribuna: le telecamere hanno inquadrato accanto a lui Maria Braccini, nota influencer da oltre 150mila follower su Instagram, presente anche alle Finals di Torino all'incontro fra Sinner e Djokovic. Maria, coetanea di Sinner, è una modella piuttosto attiva sui social. Secondo le cronache di gossip, i due si erano lasciati. Invece, la sua presenza a San Siro lascia pensare a un riavvicinamento.