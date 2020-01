Coppa del mondo, Brignone come mamma Quario: trionfa nel gigante di Sestriere

Federica Brignone vince il gigante femminile di Sestriere, Primo posto ex aequo con Vhlova, 1 centesimo davanti a Shiffrin. L'azzurra colleziona il terzo successo stagionale, il secondo in gigante dove è ancora leader.

Brignone ha vinto a Sestriere dove sua madre, l'eroina della valanga rosa Maria Rosa Quario, vinse la sua ultima gara nel dicembre del 1983, uno slalom speciale. Per l'Italia in classifica ci sono poi , con una eccellente seconda manche di tutta la squadra, Sofia Goggia 9/a in 2.22.80, Marta Bassino 10/ 2.22.89 e Irene Curtoni 18/a in 2.24.19.

Domani a Sestriere va in scena uno slalom gigante parallelo.

