Mick Schumacher, incidente a oltre 200 km/h a Jeddah: il pilota è cosciente e ha parlato con la mamma Corinna

Paura per Mick Schumacher nelle prove del Gran Premio d'Arabia Saudita in corso a Jeddah: il pilota della Haas durante la Q2 è andato a sbattere in curva 12 dopo aver perso il controllo della sua vettura. Immediati i soccorsi con le qualifiche interrotte con la bandiera rossa. Schumacher ha perso il controllo della sua Haas a velocità elevata (oltre 200km/h) dopo aver toccato un cordolo e picchiando contro il muro. Auto completamente distrutta: prima la parte anteriore destra e poi la posteriore sinistra. L'auto medica è arrivata immediatamente sul luogo dell’incidente e poco dopo il pilota è stato portato via dall'ambulanza. Dopo la paura iniziale, sia nel paddock che il suo team hanno cercato di rassicurare tutti: dopo l'incidente era cosciente ed è stato trasportato in ospedale per altri controlli in elicottero.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Team Haas: «Pilota cosciente e verso il centro medico»

A tranquillizzare tutto l'ambiente F1 e gli sportivi ci ha pensato il Team Haas con una nota su Twitter: «Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall'auto e in questo momento in direzione centro medico». Le altre notizie dal paddock fanno ben sperare: Schumacher sarebbe in buone condizioni e avrebbe parlato con la mamma Corinna. Dopo l'incidente è stato trasferito immediatamente in ospedale per la tac e gli altri esami del caso.