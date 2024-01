Schumacher, chi è Laila Hasanovic: la fidanzata del figlio Mick ora è autorizzata a visitare Michael, via libera dalla famiglia

La fidanzata di Mick Schumacher può fare visita a Michael. Il via libera è arrivato dalla famiglia che ha concesso questo privilegio a Laila Hasanovic, fidanzata del figlio dell'ex pilota.

Poter vedere il cinquantacinquenne è permesso a poche persone che fanno parte di una cerchia scelta. Entra a farne parte anche la ventiduenne, che ha dato prova del suo amore con Mick in occasione del Gran Premio del Giappone. Ma chi è Laila e che lavoro fa?

Chi è Laila Hasanovic, la fidanzata di Mick Schumacher

Laila Hasanovic nasce l'8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. La sua altezza è di 173 centimetri e pesa 59 chili. A inizio anno faceva ancora coppia con Jonas Wind, attaccante danese che gioca in Bundesliga con il Wolfsburg. Sul suo priflo Instagram ha ben 276mila follower e mostra tutto il suo amore per gli animali, i bei vestiti e l'Italia, con molte delle vie di Roma immortalate nel suo feed.

Che lavoro fa

La fidanzata di Mick Schumacher sogna di diventare giornalsita, ma mentre insegue il suo sogno continua con il suo lavoro come modella per vari brand online e couture oltre che influencer. Ha studiato inglese e studi sociali alla Svendborg High School e ha frequentato una scuola superiore nel Kentucky per un anno.

I suoi hobby

Laila ama molto viaggiare, come dimostrano le tante foto presenti sul suo profilo Instagram ufficiale. I luoghi immortalati sono diversi e la Capitale ha rubato il suo cuore, così come Mick Schumacher con cui però non ha molto foto. Particolarmente affezionata al Sud Africa, ha un suo profilo Youtube dove pubblica diversi video, soprattutto di bellezza e si batte anche per l'ambiente portando avanti la sua battaglia per la riduzione delle emissioni di CO2.