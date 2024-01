Michael Schumacher compie oggi 55 anni, gli auguri della Ferrari

"Buon compleanno Michael, saremo sempre con te". Così la Ferrari celebra il compleanno, oggi 3 gennaio 2024, di Michael Schumacher.

Uno dei più grandi piloti di Formula 1 della storia è nato nel 1969, in Germania, da dove è partita la storia di questo sportivo straordinario che ha scritto il suo nome nei libri di storia del motorsport, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione di appassionati di tutto il mondo.

Buon Compleanno, Michael. We’re always with you ❤️ pic.twitter.com/vvDcWYEnEL

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2024