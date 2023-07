Rugby Italia, azzurrini battono il Giappone 45-27 ai Mondiali Under 20 ed evitano la retrocessione

Pericolo scampato: gli azzurrini battono senza troppi patemi il Giappone (45-27, p.t. 26-10) e salvano almeno un po' la faccia a loro stessi e al movimento italiano.

Al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, un posto che racconta la Storia del rugby da ogni mattone e da ogni filo d'erba, la squadra del capitano Odiase e del ct Brunello ha fatto il proprio dovere imponendosi sul Giappone che a questo livello, senza l'inserimento di giocatori tongani, fijiani, samoani, neozelandesi che rafforza oltremisura la nazionale seniores, vale appunto l'ultimo posto nel lotto delle 12 squadre che partecipano al mondiale Under 20 di prima fascia. Quindi i giapponesi retrocedono e gli azzurrini restano al vertice, ma molto lontani dalla posizione preventivata alla vigilia di questa competizione. Si puntava almeno a una posizione fra la quinta e l'ottava, la fascia con cui ci è presentati al via, mentre invece si torna a casa con pochi sorrisi con l'11° posto che stride con parecchie questioni. E' stato un mondiale dominato dalle squadre del Sei Nazioni che quest'anno ha visto la nazionale di Brunello conquistare un brillantissimo terzo posto, davvero un traguardo lusinghiero.

Now THIS is incredible 😮



Some serious individual brilliance from Gesi to get @Federugby over the line 🇮🇹#WorldRugbyU20s pic.twitter.com/BkI33kTRfO — World Rugby (@WorldRugby) July 14, 2023

aaaa

Il tabellino

ITALIA U20 v GIAPPONE U20 45-27 (PT 26-10)

Marcatori: PT 1’ m. Passarella, n.t. (5-0); 12’ m. Omachi, t. Naramoto (5-7); 18’ m. Casilio, t. Brisighella (12-7); 30’ m. Gesi, t. Brisighella (19-7); 35’ c.p. Naramoto (19-10); 40’ m. Passarella, t. Brisighella (26-10). ST 46’ m. Oike, n.t. (26-15); 52’ m. Odiase, t. Brisighella (33-15); 70’ m. Bozzoni, t. Brisighella (40-15); 72’ m. Passarella, n.t. (45-15); 76’ m. Hayashi, t. Nonaka (45-22); 79’ m. Nagashima, n.t. (45-27)

Italia U20: 15 Brisighella; 14 Gesi, 13 Elettri, 12 Passarella, 11 Bozzoni (71’ Douglas); 10 Sante, 9 Casilio (72’ Battara); 8 Botturi, 7 Odiase (C), 6 Berlese (59’ Lavorenti); 5 Turrisi (72’ Bozzo), 4 Pontarini (65’ Mattioli); 3 Gallorini (72’ Bernardinello), 2 Gasperini (45’ Quattrini), 1 Pisani (65’ Bartolini)

A disposizione: 16. Quattrini, 17 Bartolini, 18 Bernardinello, 19 Mattioli, 20 Lavorenti, 21 Battara, 22 Douglas, 23 Bozzo

Head Coach: Massimo Brunello

Giappone U20: 15 Yazaki; 14 Oike, 13 Omachi (C – 68’ Ikuta), 12 Nonaka, 11 Muto; 10 Naramoto (61’ Ohshima), 9 Doei (58’ Takahashi); 8 Mogami, 7 Kusuda (61’ Hayashi), 6 Kobayashi; 5 Tajima (68’ Kurita), 4 Sasaki; 3 Tomita (58’ Sugiura), 2 Omoto (58’ Nagashima), 1 Hwang (58’ Yumbe)

A disposizione: 16 Nagashima, 17 Yumbe, 18 Sugiura, 19 Kurita 20 Hayashi, 21 Takahashi, 22 Ohshima, 23 Ikuta

Head Coach: Togashi Koichi

Arbitro: Eoghan Cross (IRFU)

Cartellini: 12’ giallo Bozzoni (ITA); 61’ rosso Takahashi (JAP)

Calciatori: Brisighella (ITA) 4/5; Naramoto (JAP) 2/3; Nonaka (JAP) 1/2

Player of the Match:

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, temperatura e giornata con sole velato, Italia nel Championship 2024, Giappone retrocesso nel Trophy 2024.

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

24 giugno | ore 11:00 Italia-Argentina 15-43 (Pool C)

29 giugno | ore 16:00 Italia-Sudafrica 34-26 (Pool C)

4 luglio | ore 11:00 Italia-Georgia 17-30 (Pool C)

9 luglio | ore 11:00 Italia-Fiji 26-41 (Playoff 9°-12°)

14 luglio ore 12:00 Italia-Giappone 45-27 (Finale 11°-12°)