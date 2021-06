Roland Garros, Berrettini al secondo turno insieme a Cecchinato, Seppi e la Paolini. Travaglia e Caruso eliminati

Vince in 2 ore e 24 minuti il numero 1 italiano Matteo Berrettini, che con il punteggio di 3 set a 1 (6-0 6-4 4-6 6-4) batte il giappo-americano Taro Daniel. Il ventottenne si dimostra avversario più coriaceo del previsto, e dopo aver perso il primo set a zero e aver ripreso le misure nel secondo, nel terzo sorprende il romano al decimo gioco. Il Beretta è però bravo a non scomporsi, e al quinto game del quarto set piazza il brak decisivo che difende fino al 6-4 finale, quando al primo match point disponibile manda agli annali l'incontro. Al secondo turno lo attende Federico Coria, che nel pomeriggio ha battuto in tre set Feliciano Lopez.

Want more Matteo? 🇮🇹 The No.9 seed is headed to R2 with a 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 win over Taro Daniel. @mattberrettini | #RolandGarros pic.twitter.com/OQ2CFu4XJQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021

Due e due sconfitte per gli altri quattro italiani inseriti a tabellone oggi per il primo turno del Roland Garros. Prima la sconfitta di Stefano Travaglia, battuto per 3 a 0 in 2 ore e 30 minuti dall'australiano Alex De Minaur (2-6 4-6 6-7), poi subito dopo la vittoria di Marco Cecchinato che in 4 set si guadagna l'accesso al secondo turno ai danni del giapponese Yasutaka Uchiyama. A seguire la sconfitta di Salvatore Caruso, che dopo aver recuperato un set di svantaggio all'australiano James Duckworth, cede il terzo al tie-break e crolla nel quarto con due break di gp.

💪🏼 Grande Marco, secondo Turno al #RolandGarros! #Cecchinato rimonta e sconfigge Uchiyama in 4 set 3-6 6-1 6-2 6-4: incontrerà il vincente tra De Minaur e Travaglia. #tennis #stayFIT pic.twitter.com/nWKzKOrJUZ — Federtennis (@federtennis) June 1, 2021

Bene anche il "veterano" Andreas Seppi, che si sbarazza in 4 set dei giovani talenti di Felic Auger-Aliassime. Il trentasettenne bolzanese è bravo a mettere subito sui binari giusti il match, messo in cassaforte dopo aver vinto i primi due set. Nel terzo arriva una leggera reazione del canadese, che però Andreas è bravo a respingere d'esperienza nel quarto, vinto 6-4. L'italiano per il prossimo round aspetta il vincitore dell'incontro tra Kevin Anderson e Soonwoo Kwon.

On the board 👊 In his 63rd consecutive major (❗️), @AndreasSeppi takes out No. 20 seed Auger-Aliassime 6-3, 7-6(8), 4-6, 6-4. #RolandGarros pic.twitter.com/kv6Xi6j5Iq — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021

Durano solo un turno quindi i tornei del marchigiano Travaglia e del siciliano Caruso, che raggiungono fra gli eliminati italiani Lorenzo Sonego, battuto ieri in tre set da Harris, mentre avanzano Cecchinato e Seppi così come Musetti, Sinner e Mager - con gli ultimi due che saranno impegnati domani in un derby "italianicida". Per Cecchinato, invece, ci sarà proprio il numero 22 al mondo De Minaur.

Tabellone femminile

È Jasmine Paolini la terza italiana ad approdare al secondo turno degli Open di Francia, raggiungendo così Martina Trevisan e Camila Giorgi che si erano già qualificate nella giornata di ieri. Sui suoi passi c'era al primo turno la svizzera Stefanie Voegele, che ha battuto agevolmente in due set (7-5 6-1) e in meno di un'ora e mezzo, recuperando addirittura nel primo set un break al decimo gioco sul punteggio di 4-5 da cui è partita per piazzare un parziale di 9 a 1 fino alla fine del match. Per lei al secondo turno la numero 18 al mondo greca Maria Sakkari.