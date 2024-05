CORTINA - Tecnici di Fondazione Milano-Cortina 2026 e delle federazioni sportive internazionali, in particolare la F.I.L. per lo slittino, hanno potuto visionare ieri - 16 maggio - il mock up, il modello in scala reale della nuova pista di bob, che sorgerà a Ronco. La struttura è stata realizzata a Socol, accanto agli alloggi del villaggio degli operai del cantiere; questo modello, lungo una quindicina di metri, riproduce le caratteristiche dell’impianto definitivo, dello Sliding centre olimpico, che accoglierà le gare di bob, slittino e skeleton.



LA VERIFICA

L’ispezione di ieri, proseguita nel cantiere della pista, ha consentito di verificare come sarà costruito il nuovo impianto sportivo, con basi in cemento e sostegni in acciaio, e come le maestranze gestiranno la posa delle centine e delle tubature dell’impianto per la refrigerazione artificiale. La seconda fase delle verifiche tecniche, nei prossimi giorni, consisterà nella gettata del cemento, ancora sul modello posto a Socol. La terza fase, a metà giugno, vedrà la creazione del ghiaccio, con l’impianto in pressione, per verificarne la tenuta. Tutti i dati raccolti saranno poi utilizzati per la costruzione della pista vera e propria. Nell’ampio spazio di Socol, messo a disposizione dalle Regole d’Ampezzo, è intanto in fase di completamento il villaggio, che accoglierà le maestranze dell’impresa Pizzarotti di Parma, impegnate nella costruzione della pista.

QUI STADIO

Intanto sono iniziati con decisione i lavori allo stadio Olimpico del ghiaccio, con l’avvio degli scavi, dopo l’abbattimento di alcuni alberi. Nel piano interrato dello storico impianto, simbolo dei VII Giochi invernali Cortina 1956, più volte ammodernato nel tempo, questa volta saranno rifatti e ampliati gli spogliatoi per l’hockey, che verranno raddoppiati, per averne quattro, al posto dei due attuali. In questo modo l’Olimpico potrà accogliere altri eventi di levatura internazionale, in futuro. Ci saranno due nuovi spazi da adibire a palestra, per gli atleti; quattro spogliatoi di servizio, per arbitri e giudici; un punto di primo intervento; un ambulatorio per i controlli antidoping. Per consentire ai veicoli di scendere e salire dal sottosuolo ci saranno due rampe carrabili. Ci sarà un secondo tunnel per l’accesso dagli spogliatoi alla pista ghiacciata. Sarà realizzato un ascensore, per salire dall’interrato sino al terzo livello dello stadio, che sarà reso accessibile. Al piano terra, dietro lo stadio, sarà creato un ampio magazzino, con 200 metri quadrati di superficie. L’Olimpico sarà utilizzato, durante i Giochi, per i tornei di curling delle Olimpiadi e poi delle Paralimpiadi: per questo avrà una nuova accessibilità, per agevolare le persone con ridotta mobilità. Sarà risolto il problema delle perdite, nella copertura, collocata una ventina di anni fa. Inoltre sarà rifatto l’impianto di illuminazione, così come il riscaldamento e la deumidificazione, indispensabile per garantire le ottimali condizioni del ghiaccio, per il curling. In quanto all’upgrade, al miglioramento tecnologico della pista da sci Olympia delle Tofane, per il quale è stato stanziato l’importo di un milione 380 mila euro, non ci saranno particolari opere sul tracciato.

Sarà invece migliorato il collegamento fra la cabina elettrica adiacente l’area di arrivo e lo spazio destinato al cento stampa, per i Mondiali di sci alpino 2021. Altri adeguamenti della rete elettrica riguardano l’area del traguardo. Non ci saranno invece interventi di rilievo sul tracciato, collaudato con successo nelle numerose manifestazioni internazionali, per i Mondiali e la Coppa del mondo, di sci alpino e sci paralimpico, delle ultime quattro stagioni invernali.