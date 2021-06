Roland Garros, arrestata in campo la tennista russa Yana Sizikova: «Scommesse truccate»

Clamoroso al Roland-Garros. Ieri sera la tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata dopo la fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, appena perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders (6/1, 6/1).

Il fermo della Sizikova, 26 anni, secondo un'esclusiva di Le Parisien, è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti. La tennista, 101/a mondiale in doppio, è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.

La Sizikova, secondo quanto si apprende, è in stato di fermo nei locali del Servizio centrale delle corse e dei giochi della polizia. Perquisizioni sono state effettuate nella sua camera d'albergo. Al centro dell'interesse della giustizia francese, il match di doppio del primo turno che l'anno scorso la tennista russa ha giocato in coppia con l'americana Madison Brengle contro le romene Andreea Mitu e Patricia Maria. Se le romene, favorite, avevano rispettato i pronostici vincendo (7-6, 6-4), i sospetti si erano concentrati sul 5/o gioco del 2/o set.

Questo perché diverse migliaia di euro erano state scommesse da diversi operatori on line, e in diversi paesi, sulla vittoria in quel game da parte delle romene. Che poi se lo erano aggiudicate in modo più che netto. Le avversarie avevano sbagliato tutte le palle di servizio. In particolare, Yana Sizikova era incappata in due doppi falli raggranellando soltanto un punto in tutto il game. Al 101/o posto in doppio nella classifica mondiale e al 765/o in singolo, la Sizikova è presente soprattutto nel circuito mondiale del doppio, in cui ha vinto l'unico titolo della sua carriera, nel 2019 a Losanna, in coppia con la connazionale Anastasia Potapova. Secondo la WTA, in carriera ha guadagnato circa 170 mila euro.