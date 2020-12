Caviezel conquista il SuperG in Val d'Isere. Innerhofer ottavo, in ritardo Paris

C'è la firma di Gino Caviezel sulla prima gara veloce della coppa del mondo di sci. Lo svizzero, 32 anni, è curiosamente al primo successo in carriera nonostante sia detentore della coppa di specialità del SuperG: 1.01.34 il crono fatto segnare nella gara disputata in Val d'Isere. Sul podio anche il norvegese Adrian Sejersted in 1.01.44 e l'austriaco Christian Walder, terzo in 1.01.88.

Per l'Italia - in una gara dal tracciato accorciato e progressivamente sempre più difficile per forti problemi di visibilità a causa di una nevicata e della fitta nebbia in quota – il migliore è stato Christof Innerhofer, al primo vero rientro dopo problemi fisici, 8° in 1.02.22. Prima gara dopo un anno anche per Dominik Paris che ha chiuso in 1.02.46, al momento 16° . Poi ci sono Emanuele Buzzi in 1.02.51 e più indietro Riccardo Tonetti in 1.04.09. Domani tocca alla discesa con previsioni meteo che danno un miglioramento.

