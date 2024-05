Gp Imola: dove vedere in diretta e in chiaro e orario della sesta gara del mondiale di Formula 1

La Formula 1 avanza e la stagione è arrivata al sesto appuntamento, con le mono posto che si preparano a sfrecciare sul circuito italiano di Imola per il Gp. Nelle prove libere la Ferrari ha entusiasmato i ifosi con la Sf-24 di Charles Leclerc che ha corso più veloce di tutte, chiudendo il circuito in 1'15"906. Il monegasco ha chiuso davanti a Piastri e Tsunoda, con quest'ultimo che ha corso più veloce rispetto al suo solito. Sainz, invece, non ha convinto tagliando il traguardo solo con il tempo di 1'16"423.

GP di Imola, prove libere 2: Leclerc si conferma leader davanti a Piastri e Tsunoda, Red Bull in difficoltà

Dove vedere il Gp di Imola in diretta

Il Gp di Imola si corre tra domani e domenica, quando ci sarà la gara vera e propria. Per assistere alla gara e agli altri appuntamenti del gran premio in diretta è possibile farlo su Sky, al canale Sky Sport F1.

Le immagini della corsa sono disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Dove vedere il Gp di Imola in chiaro

Il Gp di Imola, come gli altri del mondale di Formula 1, sono disponibili anche in chiaro. A rendere disponibili le immagini della corsa è Tv8, che permette a tutti gli appassionati di seguire la sfida che si correrà alle ore 15.00.

Il programma

Sabato 18 maggio

Ore 12:30: Prove Libere 3

Ore 16:00: Qualifiche

Domenica 19 maggio

Ore 15:00: Gp Imola